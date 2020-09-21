В Карачаево-Черкесии оценили уровень выявляемости бессимптомных носителей COVID-19

На очередном заседаним республиканского Оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, которое провел глава КЧР Рашид Темрезов, было отмечено, что на сегодняшний день выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19. И на этом уровне регион находится уже почти 3 недели.

По словам главного санитарного врача КЧР Сергея Бескакотова, процент выявляемости в республике хороший, что очень важно для своевременного лечения больных и выявления бессимптомных случаев заболевания для их последующей изоляции. Для этого по решению Темрезова не снижается общий объем тестирования граждан. Рашид Темрезов поручил членам Оперштаба отработать механизм сдачи и оперативного получения результатов анализов в связке: лаборатория - медицинское учреждение - граждане.

Министр здравоохранения республики Казим Шаманов доложил, что сейчас работают 3 инфекционных госпиталя, а также пульмонологическое отделение в Правокубанке. По его словам, мест достаточно, и в случае необходимости в течение 2 - 3 дней будет развернут госпиталь на базе республиканской больницы.

Глава республики поручил коллегам ежедневно прогнозировать ситуацию и с учетом этого формировать запас лекарств и средств индивидуальной защиты минимум на 2 недели, а еще лучше - на месяц, когда ожидается подъем уровня сезонных вирусных заболеваний.

Еще одно поручение руководителя региона касалось соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят совместные межведомственные рейды по предприятиям и организациям. За последнюю неделю ведомство направило в суд 22 предписания о нарушении эпидрежима. Глава республики поручил эту работу продолжить и подчеркнул, что, если в организациях будут обнаружены нарушения, будут приняты меры, вплоть до их закрытия.