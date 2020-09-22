На Ставрополье руководитель предприятия скрыла от налоговой более 40 млн рублей

Фото: пресс-служба Следкома России по Ставропольскому краю

В Ставрополе руководитель ООО Торговая Компания «Юг-Зерно» стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2019 году она уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, не представляя в налоговый орган декларации.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 40 миллионов 700 тысяч рублей.

В целях своевременного и квалифицированного расследования по делу, а также в целях отыскания и изъятия первичной бухгалтерской документации ООО Торговая Компания «Юг-Зерно», документов финансово-хозяйственной деятельности в помещении общества следователь СКР провели обыск и выемку.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске против бывшего полицейского внутреннего поста ИВС отдела МВД России по городу возбуждено два уголовных дело по статье: «Мошенничество», «Покушение на мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

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Полученными деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению. Кроме того, 9 июля он же совершил аналогичные действия против другого своего знакомого (подробнее)