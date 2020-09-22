На Ставрополье осудят мать за попытку убить новорожденную дочь

Фото: Следственный комитета по Ставропольскому краю

На Ставрополье завершили расследование громкого дела, где молодая женщина обвиняется в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Напомним, инцидент произошел днем 15 февраля в Буденновске. Там 18-летняя девушка родила у себя в квартире на первом этаже живую малышку. После этого молодая мать завернула девочку в полотенце и выбросила в окно.

К счастью, малютку обнаружила соседка, которая сразу же вызвала скорую помощь. Девочка осталась жива. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

А определением судьбы ребенка занимаются органы опеки и попечительства. Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про инцидент, который произошел 31 декабря 2019 года в Михайловске.

Там в одной из квартир женщина родила живого мальчика. После этого, пытаясь скрыть факт рождения малыша, она завернула его в простынь, вынесла на улицу и оставила за гаражами.

Младенца обнаружил случайный прохожий, который завернул его в свою куртку и в считанные минуты довез до больницы.