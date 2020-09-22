Молодые ставропольцы могут получить до полутора миллионов рублей грантовой поддержки

Государство продолжит поддерживать социально значимые инициативы молодых людей и образовательных организаций. Правила предоставления грантов на эти цели утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о выделении субсидий из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса молодёжных проектов, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи ежегодно для каждой категории участников.

Победители могут получить грантовую поддержку до 1,5 млн рублей на реализацию своих инициатив.

По данным управления по молодежной политике Ставропольского края, за последние 3 года ее получили более 100 молодых людей и около 50 организаций высшего образования.

Общая сумма грантов, предоставленных этим категориям участников конкурса, составила более 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата Правительства Ставрополья.

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