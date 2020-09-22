Губернатор Ставрополья поручил проработать возможности использования альтернативных источников водоснабжения

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее совещание по вопросу водообеспечения населения края с учетом изменения климатических условий.

Владимир Владимиров отметил, что продолжающаяся в этом году в крае климатическая засуха – одна из самых продолжительных за всю историю наблюдений.

Такая ситуация, по его словам, негативно влияет на стабильность водоснабжения сел и создаёт существенные проблемы для агропромышленного сектора.

На сегодняшний день основными поверхностными источниками водоснабжения региона являются реки Кубань, Терек, Большой Зеленчук, Кума, Подкумок. Из общего объёма водопотребления доля воды реки Кубань составляет 72%, её используют 55% населения края.

Общий объём подземных запасов, пригодных для водоснабжения, по оценке учёных, составляет 1,8 миллионов кубических метров в сутки. Сегодня этот ресурс используется на 22%.

Владимир Владимиров поручил актуализировать данные по запасам подземных вод, пригодных для водообеспечения, и составить план их использования в наиболее проблемных территорий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье медики за время пандемии получили более 1,1 млрд рублей стимулирующих выплат.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.20 № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска за работу с марта по 31 августа назначена 32371 выплата в 74 организациях на общую сумму 499,9 млн рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12.04.20 № 484 за выполнение особо важных работ при оказании помощи инфицированным гражданам с апреля по 31августа назначено 11011 выплат медицинским и другим работникам в 48 организациях края.