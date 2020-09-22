Суд продлил срок ареста экс-главы Пятигорска Травнева до 22 декабря

Фото: пресс-служба администрации курорта

Пятигорский городской суд продлил срок пребывания под стражей экс-главе курорта Льву Травневу, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Так, по решению суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 22 декабря.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правоохранители возбудили третье уголовное дело о превышении должностных полномочий против экс-главы Пятигорска Льва Травнева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, Травнев подписал в сентябре 2011 года незаконное постановление администрации Пятигорска о разрешении строительства автозаправки в пределах второй зоны горно-санитарной охраны.

- Это было сделано «в нарушение действующего природоохранного законодательства, за пределом предоставленных ему полномочий», - говорится в сообщении.

В результате противоправной деятельности были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства на использование земельного участка в лечебно-профилактических целях города-курорта федерального значения

Лев Травнев арестован по ранее возбужденным уголовным делам о превышении полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывший мэр Пятигорска стал фигурантом третьего уголовного дела

Травнев подписал в сентябре 2011 года незаконное постановление администрации Пятигорска о разрешении строительства автозаправки в пределах второй зоны горно-санитарной охраны (подробнее)