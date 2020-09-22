Появилось фото с места гибели дельтапланериста в КБР

Точные причины происшествия устанавливаются

В Кабардино-Балкарии 22 сентября в 15:30 в Чегемском районе в 500 метрах от одноименного парадрома разбился дельтапланерист.

"КП" выяснила, что погиб 48-летний турист из Санкт-Петербурга, отдыхавший там в палатке с группой туристов из трех человек. Известно, что мужчина совершил жесткую посадку, и смерть наступила от удара головой о камень за 20 минут до приезда спасателей. В полет он отправился без инструктора. Появились кадры с места трагедии:

Фото с места ЧП