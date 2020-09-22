Прокуратура Ставрополья проверит работу ЖКХ из-за свалки у дома

На Ставрополье краевая прокуратура начала проверку о нарушении законодательства в сфере ЖКХ. Причиной послужил материал в «КП» о стихийной свалке у многоэтажного жилого дома в Георгиевске, жильцы которого страдают от нашествия крыс. Планируется оценить действия контролирующих органов в области соблюдения требований жилищно-коммунального и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - комментируют в надзорном ведомстве.