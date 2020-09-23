Во Владикавказе открыли комплекс церковных зданий духовно-просветительского центра

Комплекс церковных зданий открыли после масштабной реконструкции.

Во Владикавказе после масштабной реконструкции распахнул свои двери комплекс церковных зданий духовно-просветительского центра. До революции 1917 года объект включал в себя здания, храмы и парк. В 1922 году они были национализированы, а к концу 90-х пришли в запустение и стали аварийными.

Учитывая значение православия для Северной Осетии, а также большую историко-культурную значимость комплекса, в 2013 году было принято решение о его передаче Минобороны РФ Владикавказской и Аланской епархии для создания духовно-просветительского центра. А в 2017-м Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1100-летия крещения РСО - Алания. Данный вопрос поднимался Вячеславом Битаровым на встрече с главой государства.

- Сегодняшнее событие - символ глубокой преемственности многовековых традиций, связывающих осетинский народ и православие, продолжением которых является возвращение в жизнь одного из интереснейших памятников архитектуры, расположенных в историческом центре Владикавказа. Перед нами обновленные церковные здания после масштабной реконструкции. Произведена внутренняя отделка, включающая роспись и мозаичное убранство, приобретены колокола с выполненными надписями на осетинском и церковно-славянском языках. Существенную финансовую помощь в проведении этих работ оказало Федеральное агентство по делам национальностей, другие государственные структуры, которым мы благодарны за содействие, - сказал Вячеслав Битаров и поблагодарил североосетинские реставрационные организации ООО «Хорс» и ООО «Скифос-РСК» за проделанную работу.

Со словами приветствий и поздравлений к собравшимся обратился и митрополит Воскресенский Дионисий:

- Благословенная осетинская земля никогда не выходит из сердца и памяти нашего Святейшего Патриарха Кирилла. Я, будучи первым его помощником, слышу и мысли, и слова, которые посвящены вам. Он молится о народе Осетии, о том, чтобы на этой земле царила радость, имели успех трудолюбивые люди. После открытия состоялся молебен, затем высоким гостям провели экскурсию по отреставрированному комплексу.