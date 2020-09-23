На Ставрополье от гриппа привито уже около 130 тысяч человек

Минздрав Ставрополья также призывает население не забывать о мерах профилактики против гриппа и других инфекций Фото: Архив "КП"

В Ставропольском крае с начала сентября медики иммунизировали от гриппа около 130 тысяч человек. Поставка вакцины в регион за счет федерального бюджета проводятся в три этапа и завершится в ноябре.

- Иммунизация в крае продолжается достаточно активными темпами. В общей сложности до конца года планируется привить не менее 1,5 млн жителей Ставрополья, - сообщила главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения края Любовь Дмитриенко.

Напомним, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат дети от 6 месяцев до 18 лет, студенты, беременные женщины, лица, относящиеся к определённым профессиональным категориям, работающим в коллективах (это работники здравоохранения, образования, сферы обслуживания, транспорта, животноводческих хозяйств), а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

Получить прививку смогут также те, кто не входит в эти категории. Для лиц, не вошедших в календарь прививок, край закупает вакцину за счет регионального бюджета. Всего порядка 95 тыс. доз.

На сегодняшний день в край поступила первая партия вакцины отечественного производства. Это «Совигрипп» для иммунизации детей и взрослых, а также «Флю М» для иммунизации взрослого населения. Кроме перечисленных видов вакцины ожидается также поставка квадривалентной вакцины.

Для получения прививки каждый, кто подлежит вакцинации, может обратиться в поликлинику по месту жительства. Трудовые коллективы предприятий края могут организовать иммунизацию с помощью прививочных выездных бригад, предварительно подав заявку в амбулаторно-поликлиническое учреждение в зоне обслуживания своего предприятия.

- В этом году мы находимся в непростой ситуации из-за пандемии по коронавирусу. Если будет отмечаться еще и рост заболеваемости ОРВИ и гриппа, неизвестно как себя может повести человеческий организм в условиях заражения одной и другой инфекцией. Предыдущие эпидсезоны показали, что защита от гриппа с помощью прививки очень эффективна. И поскольку мы имеем средства защиты от гриппа, то этой возможностью нужно воспользоваться и сделать прививку, - обратилась к жителям края Любовь Дмитриенко.

Минздрав Ставрополья также призывает население не забывать о мерах профилактики против гриппа и других инфекций. При появлении симптомов заболевания необходимо оставаться дома и обратиться к врачу.

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