На Ставрополье продолжают умирать пациенты с коронавирусом

Всего число зараженных в регионе достигло 15957. С медицинского наблюдения сняли 121 человека. Они выздоровели и вернулись домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число умерших пациентов от коронавируса. Так, за последние сутки болезнь унесла жизнь еще двух жителей нашего региона.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае число умерших достигло 299. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз подтвердился еще у 143 человек.

Всего число зараженных в регионе достигло 15957. С медицинского наблюдения сняли 121 человека. Они выздоровели и вернулись домой. Так, за весь период справиться с болезнью уже смогли более 10,5 тысячи пациентов.

К хорошим новостям: на Ставрополье медики за время пандемии получили более 1,1 млрд рублей стимулирующих выплат.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.20 № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска за работу с марта по 31 августа назначена 32371 выплата в 74 организациях на общую сумму 499,9 млн рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12.04.20 № 484 за выполнение особо важных работ при оказании помощи инфицированным гражданам с апреля по 31августа назначено 11011 выплат медицинским и другим работникам в 48 организациях края.

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