Недалеко от тюрьмы в Дагестане, откуда сбежали зэки, нашли схрон

В Дагестане, недалеко от ИК-2, обнаружили оружейный схрон. Ранее оттуда сбежали шесть заключенных. Есть версия, что найденное принадлежит им. Об этом сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

Напомним, в 23 часа 22 сентября в ИК-2 обнаружили самодельный туннель. Позже, после пересчета заключенных, было объявлено о пропаже шести зэков. Четверо из них сидели за незаконный оборот наркотиков, а двое - за убийства.

По факту организована служебная проверка. Кроме того, СКР по Дагестану возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Территория тюрьмы оцеплена, на ней работают следователи и сотрудники УФСИН по РД, в том числе - глава ведомства Андрей Поляков.

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