В Пятигорске во всех детсадах установят металлоискатели

Выяснилось, что в детских садах курорта отсутствуют системы оповещения и управления эвакуацией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Ставрополья обратилась в суд с исками к администрации Пятигорска, городскому управлению образования и директорам детских садов.

Выяснилось, что в детских садах курорта отсутствуют системы оповещения и управления эвакуацией.

Также здания детсадов не оборудованы охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений в подразделения войск нацгвардии.

Помимо этого, на входе не установлены стационарные металлоискатели, не используются и ручные. А это является прямым нарушением ФЗ «О противодействии терроризму». Суд удовлетворил требования прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, ответчиков обязали установить соответствующее оборудование.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополья продолжают получать и распространять фейки. На этот раз неизвестный автор стал рассылать «информацию» о готовящихся терактах.

Так, в документе пишется: «В антитеррористическую комиссию Ставропольского края 22 сентября 2020 г. Поступила подтвержденная информация о реальной возможности совершения участниками международных террористических организаций резонансных преступлений террористической направленности в местах массового пребывания людей на территории Ставрополя накануне и в период празднования Дня Ставропольского края». Причем, автор пугающего письма, по всей видимости, не в курсе, что в этом году День города и края празднуют не 22, а 26 сентября.

—Этот «документ», — вранье. Заявляю, как председатель краевой антитеррористической комиссии, — прокомментировал губернатор Ставрополья фейк.

Владимир Владимиров призвал не поддаваться на провокации и не распространять слухи.