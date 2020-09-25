На Ставрополье годовая инфляция в августе выросла на 3,9 процента

Также годовая инфляция в сфере услуг повысилась до 2,4 процентов. Это произошло из-за индексации с 1 августа 2020 года тарифов на газ Фото: Евгения ГУСЕВА

В августе годовая инфляция на Ставрополье выросла за месяц на 0,1 процента. Эти показатели ниже, чем в округе (4,0 процента), но по-прежнему превышают общероссийский уровень (3,6 процента).

Годовая продовольственная инфляция увеличилась до 5,2 процента, а на рынке непродовольственных товаров – замедлилась до 4,1 процента.

Так, в нашем регионе снизились цены на подержанные импортные автомобили, одежду и обувь из-за действия ограничений, сообщили в отделении Южного главного управления Центрального Банка России в Ставрополе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что специалисты комитета Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провели мониторинг розничных цен на социально значимые продукты.

Выяснилось, что за неделю на 5,1 % упала цена на яблоки, на 3,8 % — на репчатый лук, на 2,9 процента — на морковь, на 1,7 %— на картофель и пшено, а также на 1,5 % на гречневую крупу. Менее чем на 1 % подешевели куриное яйцо, молоко, пшеничная мука, куры, шлифованный рис, соль, свинина и баранина.