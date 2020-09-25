Медсестра из Ставрополя попала в шоу "Пацанки 5"

Алина Романова из Ставрополя оказалась в шоу "Пацанки 5" на телеканале "Пятница". Девушка пришла справляться с внутренними проблемами, которые у нее возникли из-за конфликтов в семье.

Алина на шоу взяла псевдоним "Алина Горб". В Ставрополе она работает медсестрой в Краевой клинической специализированной психиатрической больнице №1. На программу, в которой "пацанки" - девушки с проблемами с социальной адаптацией - перевоспитываются, Алина пошла из-за жизненных трудностей. Отец часто бьет мать, с чем Алина не согласна свыкаться. Атмосфера дома ее угнетает. От проблем она пыталась скрыться в барах и ночных клубах. После передозировки наркотиками девушка поняла, что жизнь пошла по наклонной, и решила остановить падение.

В первом выпуске девушка проявила себя очень достойно. Ни в драках, ни в шумных конфликтах она не была замечена.

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