На Ставрополье горе-мать изрезала на куски новорожденную дочь и выбросила тело в реку

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Страшное убийство новорожденного произошло в июне 2020 года в Ессентуках. Там, женщина родила дочь, но, по всей видимости, не собиралась ее воспитывать.

Она схватила нож и нанесла малышке колото-резаные раны, от которых она скончалась. После этого горе-мать положила тело дочери в пакет и выбросила в реку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Тогда правоохранители искали женщину, подозреваемую в этом преступлении.

Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьме за это преступление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.