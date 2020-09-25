В Ставрополе развернутся ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в рамках акции «Покупай ставропольское!» развернутся ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, местные производители представят на них фрукты и овощи, бакалейные товары, выпечку и многое другое.

Ярмарки состоятся по адресам: в субботу, 26 сентября на улице Васильева, 35, улице Ленина 74\17. А в воскресенье, 27 сентября ярмарка развернется на улице Серова, 466.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 25 сентября проезд к Комсомольскому пруду будет закрыт.

Сейчас там настолько много туристов, что их автомобили мешают работать спецтехнике, не дают разгружать материал. Об этом сообщил первый заместитель главы города Ставрополя.

- Знаю, многим не понравится это решение, но мера вынужденная. Надо завершать строительные работы. Приходить на Комсомольский пешком по-прежнему можно, - добавил он.