В Дагестане трое чиновников ответят за ущерб бюджету в сумме свыше 51 млн рублей

Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гергебильский районный суд Республики Дагестан Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против трех должностных лиц администрации Гергебильского района Дагестана. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокураты региона.

По данным ведомства, злоумышленники с 2010 года по 2012 год израсходовали не по целевому назначению бюджетные средства в размере более 51,2 млн рублей.

Эти деньги были выделены на реализацию программы социально-экономического развития Гергебильского района Республики Дагестан.

Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гергебильский районный суд Республики Дагестан.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье горе-мать изрезала на куски новорожденную дочь и выбросила тело в реку.

Страшное убийство новорожденного произошло в июне 2020 года в Ессентуках. Там, женщина родила дочь, но, по всей видимости, не собиралась ее воспитывать.

Она схватила нож и нанесла малышке колото-резаные раны, от которых она скончалась. После этого горе-мать положила тело дочери в пакет и выбросила в реку.