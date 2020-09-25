В Ставрополе аллею почетных граждан края пополнили имена двух ветеранов войны

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В Ставрополе имена героев Советского Союза, ветеранов войны Андрея Титенко и Владимира Ткачева пополнили Аллею почетных граждан края.

Звания почетных граждан Ставрополья обоим ветеранам присвоены в январе 2020 года. Андрей Титенко в годы Великой Отечественной войны сражался на Южном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас ветеран живет в городе Изобильном Ставрополья. Владимир Ткачев во время войны участвовал в боях на Северном Кавказе, на ростовском направлении, в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. Сейчас он живет в городе Невинномысске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Ставрополья обратилась в суд с исками к администрации Пятигорска, городскому управлению образования и директорам детских садов.

Выяснилось, что в детских садах курорта отсутствуют системы оповещения и управления эвакуацией.

Также здания детсадов не оборудованы охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений в подразделения войск нацгвардии.

Помимо этого, на входе не установлены стационарные металлоискатели, не используются и ручные. А это является прямым нарушением ФЗ «О противодействии терроризму». Суд удовлетворил требования прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, ответчиков обязали установить соответствующее оборудование.