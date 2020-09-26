В Ставрополе установили арт-слонов для фотосессий

В Ставрополе на день города поставили арт-слонов для массовых фотосессий. Рядом с объектом будут стоять сотрудники краеведческого музея, которые расскажут об ископаемых южных слонах. Будет и онлайн-экскурсия с конкурсом, сказано в сообщении музея.

Арт-объект можно найти на площади Ленина.

- В экспозиционных залах головного музея (ул. Дзержинского, 135) работают выставки «Оружие Победы» и «Хроники советского быта. 1960 – 1980-е годы», а вдоль фасада развернуты фотодокументальные выставки «Правда о вои не. 1941 – 1945» и «Без срока давности», - сказано в сообщении музея.

Кроме того, можно сходить на выставку малоизвестных этюдов Павла Гречишкина в галерею на улице Морозова, 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий на День города в Ставрополе 26 сентября 2020

Программа мероприятий на День города в Ставрополе 26 сентября 2020 оказалась обширной [подробнее]