"Спасибо моему двору": "Хам" выиграл чемпионат Ставрополя по "Цу-е-фа"

В Ставрополе прошел чемпионат по "Цу-е-фа" в День города и края. Победитель получил десять тысяч рублей. Списки участников составляли заранее.

В соревнованиях участвовали более 80 человек. До полуфинала конкурсанты играли до одной победы, после - до трех. В финале схлестнулись самые удачливые спортсмены - Евгений Жижкин под ником "Хам" и неизвестный "Ростик". Борьба между парнями завязалась нешуточная. Поначалу "Хам" проигрывал, но в конце он сравнял счет и одержал третью победу.

- Спасибо моему двору за старую школу «Цу-е-фа», которая помогла победить, - сказал Евгений со сцены.

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