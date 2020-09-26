Дожить до салюта: в Ставрополь вернули слонов из яблок и соломы

Что было в 2019 году. Фото: соцсети

В Ставрополь вернули яблочно-соломенных слонов. Объекты, по традиции, собирают ко Дню города и края. Горожане надеются, что в 2020 году инсталляцию не будет ждать такая же судьба, как в прошлом году.

Напомним, в 2019 году власти установили двух слон из местных яблок и соломенную арку. После полудня в социальных сетях появилось видео, как горожане разрушают объекты. Бабушки с внуками, женщины с детьми и взрослые пары складировали яблоки в свои сумки. А некоторым даже приглянулась солома на арке.

Отмечалось, что объекты возводили семь часов, а разнесли их - за три. После погромов остался мусор, который разносил ставропольский ветер.

Правда, через пару дней горожане стали восстанавливать яблочных слонов. За день почти на все гвозди вернули по одному плоду. Получилось даже лучше, чем было. Потом то, что было на объекте, отдали животным из зоопарка.

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