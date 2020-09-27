На КМВ построят детский сад на 280 мест

На Ставрополье заключен контракт на строительство в Кисловодске детского сада на 280 мест по ул. Замковой. На эти работы выделят 226 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Строительство объекта будет завершено в 2021 году, сообщил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

По проекту двухэтажное здание детсада состоит из четырех блоков, разделенных на группы для детей разного возраста.

Каждая группа включает раздевалку, игровую, буфетную и туалетную комнаты, спальню, кабинет воспитателя, кладовую инвентаря. Запроектирован бассейн с обогреваемым полом.

На территории сада установят малые архитектурные формы, по периметру групповых и физкультурных площадок высадят декоративные кустарники в виде живой изгороди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Настоящая дюймовочка»: как живет самая маленькая девочка Ставрополья

Маме первоклассницы приходилось полгода «охранять» дочь, сидя в школьном коридоре (подробнее)