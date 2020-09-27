Стали известны имена победителей фоточелленджа «Мой любимый Ставрополь»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре подвели итоги фоточелленджа «Мой любимый Ставрополь», который проводился в преддверии празднования 243-годовщины со дня основания города.

Напомним, что участники фоточелленджа с 7 по 23 сентября 2020 года размещали свои работы в социальной сети Instagram, после чего члены жюри выбрали победителей, а также работы, которые были представлены на фотовыставке на бульваре Ермолова. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Итак, победителем стал Виталий Кожевников. Второе место заняла Наталья Радаева. Третье отдали – Марии Александровой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе увековечили имена двух героев Советского Союза Андрея Титенко и Владимира Ткачева. Их пилоны пополнили аллею почетных жителей Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Оба мужчины участвовали в церемонии из дома.

Владимир Владимиров лично поблагодарил их за победу в Великой Отечественной войне.