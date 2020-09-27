Слабонервным не смотреть»: в Дагестане обнаружили полуразложившийся труп мужчины

25 сентября, в 16:00, на автодороге «Ботлих-Тлох» в поле обнаружили закопанный в землю полуразложившийся труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан.

По данным ведомства, труп был со следами насильственной смерти, со множественными переломами костей черепа. Личность мужчины пока не установлена.

Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы: рост примерно 180 см., худощавого телосложения, волосы темные, возраст - примерно 45-50 лет, одет в футболку темного цвета, джинсы синего цвета, кожаный ремень черного цвета.

- Если вы располагаете информацией, способной помочь установлению личности либо обстоятельств произошедшего, просьба обращаться по телефонам: 102, 112, - говорится в сообщении.

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