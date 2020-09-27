Спортсмены Ставрополя стали одними из лучших во всероссийских соревнованиях по единоборствам

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Подмосковье завершился чемпионат России по всестилевому каратэ. Турнир собрал более 500 спортсменов из 22 регионов России. Воспитанник ставропольской школы единоборств Иван Востриков занял 3 место.

Начинающие спортсмены этой же школы Карен Асрян и Артем Паньков поучаствовали в 29 открытом Всероссийском личностно-командном турнире по дзюдо, посвященном юбилею Великой Победы.

Ставропольцы в упорной борьбе продемонстрировали качественную борьбу и оба завоевали «серебро» турнира.

В октябре нашим землякам предстоит защищать честь Ставрополя в рязанской Академии единоборств. Там пройдет Кубок России по рукопашному бою. Уже определены участники от Ставрополя, которые вошли в краевую сборную.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре подвели итоги фоточелленджа «Мой любимый Ставрополь», который проводился в преддверии празднования 243-годовщины со дня основания города.

Напомним, что участники фоточелленджа с 7 по 23 сентября 2020 года размещали свои работы в социальной сети Instagram, после чего члены жюри выбрали победителей, а также работы, которые были представлены на фотовыставке на бульваре Ермолова.