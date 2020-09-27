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Общество

На Ставрополье семьи получили 3, 5 млрд рублей на детей от з до 7 лет

Ещё более 10 тысяч заявлений пока находятся в работе
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Напомним, подать заявление на получение пособия можно до конца года через краевой портал Госуслуг, Почту России, органы соцзащиты или МФЦ

Напомним, подать заявление на получение пособия можно до конца года через краевой портал Госуслуг, Почту России, органы соцзащиты или МФЦ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ежемесячную финансовую поддержку, выделяемую с мая 2020 года, уже получают 70 тысяч семей на Ставрополье. Ещё более 10 тысяч заявлений пока находятся в работе. Объём выплат превысил 3,5 миллиарда рублей.

Напомним, подать заявление на получение пособия можно до конца года через краевой портал Госуслуг, Почту России, органы соцзащиты или МФЦ.

Так, с 2021 года размер поддержки может быть увеличен. Проработать этот вопрос поручил президент РФ Владимир Путин.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье заключен контракт на строительство в Кисловодске детского сада на 280 мест по ул. Замковой. На эти работы выделят 226 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Строительство объекта будет завершено в 2021 году, сообщил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко. По проекту двухэтажное здание детсада состоит из четырех блоков, разделенных на группы для детей разного возраста.