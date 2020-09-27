На Ставрополье семьи получили 3, 5 млрд рублей на детей от з до 7 лет

Напомним, подать заявление на получение пособия можно до конца года через краевой портал Госуслуг, Почту России, органы соцзащиты или МФЦ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ежемесячную финансовую поддержку, выделяемую с мая 2020 года, уже получают 70 тысяч семей на Ставрополье. Ещё более 10 тысяч заявлений пока находятся в работе. Объём выплат превысил 3,5 миллиарда рублей.

Напомним, подать заявление на получение пособия можно до конца года через краевой портал Госуслуг, Почту России, органы соцзащиты или МФЦ.

Так, с 2021 года размер поддержки может быть увеличен. Проработать этот вопрос поручил президент РФ Владимир Путин.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье заключен контракт на строительство в Кисловодске детского сада на 280 мест по ул. Замковой. На эти работы выделят 226 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Строительство объекта будет завершено в 2021 году, сообщил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко. По проекту двухэтажное здание детсада состоит из четырех блоков, разделенных на группы для детей разного возраста.