В Ставрополе рассказали, откроются ли в октябре кинотеатры в крае

Владельцы кинотеатров региона обратились в прокуратуру из-за продолжающихся в отношении них запретов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ассоциация владельцев кинотеатров Ставрополья попросила прокуратуру края дать оценку долгому запрету на возобновление из работы, рассказал «КП-Северный Кавказ» в ассоциации.

Дело в том, что ситуация с закрытыми кинотеатрами нашего региона становится критической. При том, что почти все регионы России возобновили деятельность этой отрасли.

- Мы не можем понять ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Мы входим в те регионы, где до сих пор не возобновлена работа кинотеатров. Аренда учреждения, коммуналка и зарплата сотрудников: все это никуда не исчезло. Кто-то из сотрудников вынужден подрабатывать в других местах, чтобы прокормить семью. А те, кто уже не в состоянии ждать, уволились, - сетует директор одного из крупных кинотеатров Ставрополя, Ирина Дробилко.

- Насколько хватит денег, чтобы не закрыться и продолжить работу кинотеатрам Ставрополья?

- Вы знаете, этих денег уже нет. Владельцы кинотеатров набрали кредитов и в по уши в долгах. Нам вообще никто не помогал, мы обращались в разные министерства. Все владельцы кинотеатров подтвердят, что помощи никакой не было. А если быть точнее, то «подушка безопасности уже закончилась у всех», - с грустью делится Ирина.

Тем временем на Ставрополье по-прежнему остаются закрытыми кинотеатры.

Высока ли вероятность того, что на Ставрополье кинотеатры откроют, например, в первые две недели октября, «КП-Северный Кавказ» узнавала у замруководителя управления Роспотребнадзора по Ставрополью Натальи Шаповаловой:

- У нас эти объекты (кинотеатры) должны открываться после снятия всех ограничительных мероприятий. Мы сейчас не продвинулись даже ко второму. То есть эпидемиолоческая ситуация в Ставропольском крае не способствует тому, чтобы кинотеатры вновь возобновили работу как раньше.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 144 жителей региона. Всего число заболевших в крае достигло 15781.

Также продолжает расти число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом. Так, за сутки скончались три человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он также сообщил, что из-под меднаблюдения выписаны 43 пациента, а за весь период - более 11,1 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья рассказал, когда откроются кинотеатры в крае

Во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае (подробнее)