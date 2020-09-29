На Ставрополье возбудили уголовное дело после потасовки двух водителей в пробке

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

СКР возбудил уголовное дело по факту инцидента на автомобильной дороге в Кисловодске. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что днем 26 сентября водитель автомобиля «Гелендваген» в центре города Кисловодска спровоцировал конфликт с водителем другого автомобиля.

После чего на глазах у всех участников дорожного движения набросился на него с ножом и стал преследовать с орудием в руках, когда потерпевший попытался покинуть место происшествия.

Видео этого инцидента попало в соцсети, где пользователи стали высказывать опасения, что дерзкий поступок останется безнаказанным.

Против 32-летнего жителя Ставрополья возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сейчас сотрудники СКР работают с потерпевшим и очевидцами преступления. Одновременно они устанавливают местонахождение подозреваемого для обеспечения участия его в следственных действиях. Расследование уголовного дела продолжается.

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Все произошло на проспекте Победы в Кисловодске. Видео появилось накануне в одном из пабликов (подробнее)