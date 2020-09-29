На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 317

За сутки диагноз подтвердился еще у 146 человек. Выздоровели еще 187 человек. Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже превысило 11,3 тысячи
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Число умерших от коронавируса на Ставрополье продолжает расти. Так, за последние сутки скончались еще четыре человека с подтвержденным диагнозом.
Всего в регионе жертвами болезни стали 317 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день в крае зафиксировано 15927 случаев заболевания.
За сутки диагноз подтвердился еще у 146 человек. Выздоровели еще 187 человек. Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже превысило 11,3 тысячи.
- Врачи борются за жизнь каждого пациента. Но, к сожалению, коронавирус по-прежнему опасен, - заявил Владимир Владимиров.
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