На Ставрополье сожитель убил любимую, закопал тело и сообщил об ее исчезновении

Злоумышленник решил скрыть преступление и перенес тело сожительницы за территорию дома. Там, вдали от чужих глаз ставрополец закопал труп любимой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

История произошла в Новоалександровском районе Ставрополья. Там мать одной из местных жительниц несколько дней не могла дозвониться до своей дочери. Обеспокоенная женщина обратилась в районный отдел следственного управления с заявлением о безвестном исчезновении девушки.

Следователи стали опрашивать знакомых пропавшей. В итоге дошли до сожителя девушки. Им оказался 50-летний мужчина. Во время допроса он признался, что убил сожительницу.

А дело было так: трагедия произошла 8 сентября. Мужчина вместе с молодой сожительницей распивали дома спиртные напитки. Между ними произошла ссора из-за взаимных оскорблений.

Когда словесная перепалка закончилась, в ход пошли кулаки. Мужчина стал избивать сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник решил скрыть преступление и перенес тело сожительницы за территорию дома. Там, вдали от чужих глаз ставрополец закопал труп любимой.

После этой информации следователь-криминалист обнаружил тело девушки, а также полипропиленовую пленку со следами биологического происхождения, на которой подозреваемый переносил его, штыковую лопату и личные вещи потерпевшей, указывающие на причастность подозреваемого к совершению убийства. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против 50-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.

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