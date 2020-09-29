В ставропольском селе обустроили летнюю концертную площадку

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

В ставропольском селе Просянка обустроили летнюю концертную площадку. Проект получил абсолютную поддержку во время народного голосования в 2019 году.

На сегодняшний день все работы уже завершены. Смонтирована сцена, установлены лавочки. Над сценой и зрительной зоной сооружены капитальные навесы.

По всей площадке уложили плитку. Теперь эта уютная территория, примыкающая к местному Дому культуры, полностью готова к проведению праздников, театральных постановок, выставок, конкурсов, культурных акций.

Стоимость проекта – почти три млн руб., из них около двух млн руб. – краевые средства, 650 тысяч рублей выделили из бюджета Петровского городского округа, еще 300 тысяч собрали жители Просянки, предприниматели и организации. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ассоциация владельцев кинотеатров Ставрополья попросила прокуратуру края дать оценку долгому запрету на возобновление из работы, рассказал «КП-Северный Кавказ» в ассоциации.

Дело в том, что ситуация с закрытыми кинотеатрами нашего региона становится критической. При том, что почти все регионы России возобновили деятельность этой отрасли.

- Мы не можем понять ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Мы входим в те регионы, где до сих пор не возобновлена работа кинотеатров. Аренда учреждения, коммуналка и зарплата сотрудников: все это никуда не исчезло. Кто-то из сотрудников вынужден подрабатывать в других местах, чтобы прокормить семью. А те, кто уже не в состоянии ждать, уволились, - сетует директор одного из крупных кинотеатров Ставрополя, Ирина Дробилко.