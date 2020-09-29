В Ингушетии стреляли на свадьбе после запрета старейшин

В Магасе поймали 36-летнего водителя "Камри", который следовал в свадебном кортеже и стрелял. Пока не известно, будут ли к нему применено нововведение ингушских старейшин. Однако его точно накажет закон, сообщает пресс-служба МВД по РИ.

Инцидент произошел 27 сентября, после 12 часов. Стрелка обнаружили на посту ДПС "Алмаз-502". Против мужчины составили административный протокол по второй части 20.13 статье КоАП РФ. Травматический пистолет "МР-356" изъят.

Сообщений из социальных сетей, накажут ли правонарушителя по новым ингушским обычаям, пока не было. Напомним, на прошлой неделе старейшины решили ограничить количество машин в свадебном кортеже до 4 и запретить стрельбу. За нарушение налагается штраф в 50 тысяч в пользу общины, а сами средства будут отдавать малоимущим, заявляли на сходе в селе Кантышево.