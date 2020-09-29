Из-за коронавируса на курорте Ставрополья ужесточат масочный режим

В Железноводске усилят контроль на входах в питьевые бюветы. Ответственные будут следить за тем, чтобы каждый посетитель носил маску. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Масочный режим из-за коронавируса действует во всех закрытых помещениях. Усиление контроля касается в питьевых бюветах "«Смирновский" и "Славяновский". Туристов и местных жителей также обяжут строже соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, когда откроется бювет "Лермонтовский", там тоже ужесточат контроль за соблюдением норм.

Мэр Железноводска Евгений Моисеев отметил, что это связано с напряженной ситуацией с коронавирусом. Всего в городе 368 заболевших, из которых дети - 41. Из них выздоровели 259, а умерло трое.

Ранее, 25 августа, Моисеев отмечал, что в местных санаториях не было обнаружено ни одного случая заражения COVID-19.