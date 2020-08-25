В Железноводске из-за роста больных COVID-19 усилят контроль за питьевыми бюветами

Фото: пресс-служба администрации курорта

В Железноводске введут дополнительные противоковидные меры. По словам градоначальника, меры противодействия коронавирусной инфекции будут усилены в бюветах с минеральной водой и общественных пространствах, которые посещают жители и туристы города.

В первую очередь речь идет о дополнительной тщательной дезинфекции закрытых и открытых питьевых галерей, а также соблюдении персоналом масочного режима.

- Ситуация с COVID-19 остается напряженной, и только за прошедшую неделю медики выявили 23 новых случая заражения на территории нашего городского округа, - рассказал Евгений Моисеев.

Фото: пресс-служба администрации курорта

Глава курорта отметил, что по-прежнему не зафиксировано ни одного заражения на территории санаториев.

Причем, ни среди туристов, ни среди сотрудников здравниц. Напомним, что в Железноводске открылись 22 здравницы, которые заполнены отдыхающими почти на 100%. Еще два ведомственных санатория продолжают оставаться закрытыми.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 123 жителей края. Всего зараженных инфекцией за все время – 11247. Победить болезнь смогли 7564.

Скончались от коронавируса 218 пациентов. А за последние сутки жертвами инфекции оказались еще двое. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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