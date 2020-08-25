Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Ставрополья развитие курортов КМВ

Владимиров рассказал, что в рамках проекта «Безопасные дороги» в регионе отремонтировано 75 % дорог, успешно работает и проект «Городская среда»

Дмитрий Медведев обсудил в онлайн - режиме с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым реализацию в крае ряда партийных проектов.

Владимиров рассказал, что в рамках проекта «Безопасные дороги» в регионе отремонтировано 75 % дорог, успешно работает и проект «Городская среда».

— Мы сегодня полностью преображаем облик не только наших городов, но и сел. Будем и дальше этим заниматься, — заверил Владимиров.

Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что Ставрополье — курортный регион. И важно, чтобы города, куда приезжают отдыхать туристы, были в хорошем состоянии.

А для большей отдачи нужно улучшить согласование с аналогичной работой в рамках федеральных проектов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассмотрели предложения о возобновлении деятельности загородных баз отдыха. Губернатор поручил подготовить соответствующее постановление при согласовании с Роспотребнадзором.

Кстати, в Ставрополе безопасность в школах и детсадах будет обеспечена при помощи 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Во всех организациях подключены тревожные кнопки экстренного вызова оперативных групп.

Коснулся разговор и эпидемиологической ситуации в крае, и волонтерской работы в этих условиях.