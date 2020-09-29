Дагестанский сенатор перестал быть самым богатым россиянином

Состояние Сулеймана Керимова оценивают в 20,9 млрд долларов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, накануне признанный самым богатым бизнесменом России, потерял первенство. Его обогнал сначала владелец «Норникеля» Владимир Потанин, а потом - бенефициар "НЛМК" Владимир Лисин, который опередил и Потанина. Это следует из свежих данных американской версии "Forbes".

В общемировом рейтинге Лисин занимает 55 место с 22,7 млрд долларов. Потанин на 59 строчке с 22,2 млрд долларов, а семья Керимовых - на 61-й с 20,9 млрд.

Ранее сенатора от Дагестана объявили богатейшим россиянином. Его компания "Полюс" поднялась в стоимости на фоне роста цен на золото, который начался еще в марте. С марта 2020 года акция "Полюса" подорожала более чем вдвое: с 8,8 тысяч рублей до 18,5 тысяч. Активы семьи тогда выросли до 24,7 млрд рублей.

Сейчас цена акции упала до 16,4 тысяч рублей. Однако эксперты полагают, что бумаги компании еще вырастут. К сентябрю 2021 года стоимость будет уже больше 21 тысяч рублей.

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