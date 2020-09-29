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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 146 человек

За сутки скончались еще четыре пациента
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ответственные будут следить за тем, чтобы каждый посетитель носил маску. Масочный режим из-за коронавируса действует во всех закрытых помещениях. Усиление контроля касается в питьевых бюветах «Смирновский» и «Славяновский»

Ответственные будут следить за тем, чтобы каждый посетитель носил маску. Масочный режим из-за коронавируса действует во всех закрытых помещениях. Усиление контроля касается в питьевых бюветах «Смирновский» и «Славяновский»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки скончались четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в регионе жертвами болезни стали 317 человек. А за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 146 жителей края.

По словам губернатора Ставрополья, еще 187 человек выздоровели и их сняли с меднаблюдения.

Общее число пациентов, преодолевших коронавирус, уже превысило 11,3 тысячи. Владимир Владимиров также отметил, что работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. С весны проведено более 540 тысяч тестирований на коронавирус.

- Все выявленные факты заражения берутся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - заявил глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске усилят контроль на входах в питьевые бюветы.

Ответственные будут следить за тем, чтобы каждый посетитель носил маску. Масочный режим из-за коронавируса действует во всех закрытых помещениях. Усиление контроля касается в питьевых бюветах «Смирновский» и «Славяновский».

Туристов и местных жителей также обяжут строже соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, когда откроется бювет «Лермонтовский», там тоже ужесточат контроль за соблюдением норм.

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