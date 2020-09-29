ПСБ Private Banking запустил новый пакет услуг для VIP-клиентов

ПСБ Private Banking разработал уникальный комплексный продукт для VIP-клиентов - пакет услуг «Атмосфера», включающий целый ряд новых опций для решения задач клиентов в текущей экономической конъюнктуре.

На индивидуальных условиях и по специальным тарифам VIP-клиентам доступны уникальные финансовые инструменты и сервисы. Это премиальные банковские карты UnionPay Diamond и «Мир» Премиальная - уникальная металлическая карта на базе национальной карты «Мир».

Также клиентам доступны уже привычные карты Mastercard World Elite и Black Edition. По своему выбору клиент может оформить до 8 бесплатных основных и дополнительных карт. Любая из этих карт позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах всех банков и предоставляет льготные тарифы по переводам и платежам.

Еще одна опция в составе пакета «Атмосфера» - новая собственная бонусная программа «Космос», которая позволяет держателю пакета получать одновременно доход на остатки до 5% годовых в рублях и повышенный кэшбэк до 3% от суммы покупок в любых категориях. Также клиенты смогут воспользоваться приоритетным доступом в бизнес-залы аэропортов по карте Priority Pass и услугами консьерж-службы ПСБ Private Banking.

Новинкой также является сервис «Семейный доступ», который позволит членам семьи клиента оформлять продукты на выгодных условиях и получать ряд привилегий, а также включает специальные сервисы для детей и детские карты.

Клиентов ПСБ Private Banking традиционно сопровождает персональный менеджер, доступный в режиме 24/7 и представляющий интересы клиента и членов его семьи в банке и компаниях-партнерах. В рамках обслуживания VIP-клиентам обеспечивается высококачественный сервис, комфорт и безопасность.

- Новый пакет услуг своим названием полностью отражает новую креативную концепцию ПСБ Private Banking, которая предлагает окунуться в атмосферу заботы, комфорта, доверия, финансовой стабильности и защищенности. В рамках пакета мы предложили клиентам уникальную бонусную программу «Космос», которая обеспечивает гибкость, комфорт и максимальную выгоду при управлении личными финансами и бюджетом семьи. Правильная атмосфера немыслима без семьи - и поэтому особое место в нашем предложении занимает сервис «Семейный доступ», ориентированный на всех членов семьи, включая детей. Время меняется и предъявляет новые вызовы и нам важно соответствовать актуальной повестке, формируя комплексное предложение, которое обеспечит новый уровень сервиса, защиты и уверенности наших клиентов, - заявила директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос.