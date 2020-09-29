Карачаево-Черкесия лидирует в СКФО по количеству тестирований на COVID-19

Глава КЧР отметил незначительный рост заболеваемости в последние дни.

- На протяжении длительного времени общими усилиями нам удавалось сдерживать эпидемиологическую ситуацию на стабильном уровне, - подчеркнул Рашид Темрезов. - Однако последние несколько дней мы наблюдаем небольшой, но все-таки рост выявленных случаев коронавирусной инфекции в регионе. Это подтверждает, что кривая заболеваемости, покинув плато, в любой момент может пойти наверх.

Чтобы свести к минимуму возможность такого развития событий, глава республики призвал жителей неукоснительно соблюдать рекомендованные меры профилактики.

По словам Рашида Темрезова, развёрнутая в республике госпитальная база (490 койко-мест) обладает двухнедельным запасом лекарств и СИЗов, укомплектована необходимым оборудованием.

- При необходимости привлечем к работе резервный ковид-госпиталь на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы на 80 койко-мест, - уточнил он. - Но пока мест достаточно и в действующих госпиталях. К сожалению, среди госпитализированных немного, но есть и тяжелые больные. Желаю всем скорейшего выздоровления и сил справиться с болезнью.

В обращении главы республики говорится, что «увеличенные лабораторные мощности позволяют проводить около 1500 тестов в сутки, а проведённая цифрофизация системы - оперативно доставлять результаты тестирования в медучреждения. В Карачаево-Черкесии на сегодняшний день сделано порядка 160 тысяч исследований. По количеству тестирований на 100 тысяч населения мы превышаем среднероссийских уровень и лидируем в СКФО».

Рашид Темрезов призвал жителей сделать все возможное, чтобы не допустить обострения эпидемиологической ситуации:

- Важен вклад каждого! О мерах предосторожности говорилось много, но напомню: минимизировать посещение общественных мест, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Берегите родных и близких, особенно наших старших.