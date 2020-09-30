В Ставрополе просят откликнуться свидетелей двух ДТП

Госавтоинспекция Ставрополя обращается к свидетелям, которые могут помочь установить обстоятельства двух аварий.

Первое ДТП произошло утром 28 августа. Водитель Toyota RAV4 в районе здания №6 сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ставропольчанку с травмами доставили в реанимацию.

Вторая авария произошла утром 4 сентября. Водитель троллейбуса в районе здания № 328/11 сбил женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. С травмами ее также доставили в больницу.

«Если кому-либо известны обстоятельства этих происшествий, просьба позвонить по телефонам: (8652) 30−54−48, 30−54−49, 30−53−60, 30−53−61, а также обратиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная 41 А, ОБ ДПС ГИБДД г. Ставрополь в кабинет 102, 107», - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье пьяный мотоциклист при виде экипажа ДПС бросил мотоцикл и попытался сбежать.

В отношении ставропольца собрали административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения», машину поместили на специализированную стоянку.