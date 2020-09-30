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На Ставрополье открывают сезон охоты на фазанов и пушных животных

Пушных животных (волк, лисица, шакал, корсак, енотовидная собака) можно будет добывать во всех общедоступных угодьях
Источник:kp.ru
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Пушных животных (волк, лисица, шакал, корсак, енотовидная собака) можно будет добывать во всех общедоступных угодьях

Пушных животных (волк, лисица, шакал, корсак, енотовидная собака) можно будет добывать во всех общедоступных угодьях

В Ставропольском крае открывают сезон охоты на фазанов и пушных животных. Об этом сообщают в краевом министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Жеребьевки по распределению разрешений на добычу самцов фазана и пушных животных пройдут 5 и 6 октября 2020 года в 10:00 по адресу: Ставрополь, ул. Голенева, 18.

Охота на фазанов будет разрешена на общедоступных угодьях Андроповского, Благодарненского, Буденновского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Петровского, Минераловодского, Советского городского округов, Грачевского, Кочубеевского, Красногвардейского, Курского, Левокумского, Новоалександровского, Новоселицкого, Степновского, Труновского и Шпаковского районов.

Пушных животных (волк, лисица, шакал, корсак, енотовидная собака) можно будет добывать во всех общедоступных угодьях.

При этом охоту на зайца-русака откроют в Петровском, Минераловодском городских округах, Александровском, Андроповском, Кочубеевском, Новоселицком, Предгорном, Степновском и Труновском районах.