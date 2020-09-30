На Ставрополье до 15 октября продлили самоизоляцию для пожилых людей

Так, пожилые и люди с хроническими заболеваниями из специального списка должна оставаться дома еще как минимум две недели Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о продлении режима обязательной самоизоляции со 2 октября до 15 октября.

Так, пожилые и люди с хроническими заболеваниями из специального списка должна оставаться дома еще как минимум две недели.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, что получает много вопросов о режиме работы школ в нынешней обстановке с коронавирусом.

- Много обращений в директ, да и не только: планируем ли двигать каникулы из-за этого? - поделился Владимир Владимиров.

По его словам, сейчас таких показаний нет. Лишь около процента школьников и воспитанников детских садов сейчас не ходят на занятия из-за профилактических мероприятий по коронавирусу.

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