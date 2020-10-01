На Ставрополье водитель сбил двух человек и скрылся с места аварии

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

Вблизи Невинномысска водитель сбил на пешеходном переходе двух человек и скрылся с места ДТП, не оказав помощи.

Сейчас правоохранители разыскивают очевидцев аварии, которая произошла 30 сентября, около 23:00, на автодороге «Кавказ» (Кочубеевская территория). Водитель автомобиля ехал со стороны Ставрополя в сторону Невинномысска.

Он не уступил дорогу и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С серьёзными травмами 23-летний молодой человек и 21-летняя девушка госпитализированы.

Водитель автомобиля помощи не оказал, с места происшествия уехал.

По факту ДТП предположительно разыскивается светлый (серебристый) грузовой фургон. У автомобиля имеются характерные повреждения передней части капота, фар ,бампера и стекла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

Всем, кто владеет какой-либо информацией по факту ДТП, о личности водителя и о его местонахождении и транспортного средства, просьба сообщить в дежурную часть ОСБ ДПС ГИБДД г. Ессентуки по телефону (+787934)37111, либо 02 или 112.

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