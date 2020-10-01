На Ставрополье директора школы оштрафовали за нарушения при оформлении учеников

В школе Ессентуков провели прокурорскую проверку. Выяснилось, что двоих учеников перевели на семейное обучение, но родители не написали соответствующих заявлений Фото: Евгения ГУСЕВА

В школе Ессентуков провели прокурорскую проверку. Выяснилось, что двоих учеников перевели на семейное обучение, но родители не написали соответствующих заявлений.

Помимо этого, в учебном заведении не составили акты о том, что школьники прошли промежуточную аттестацию.

По результатам проверки по постановлению прокуратуры города директор общеобразовательного учреждения привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса».

Ему также предстоит заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

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