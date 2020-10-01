На Ставрополье полицейский случайно убил водителя при задержании

Громкий инцидент случился ночью 1 октября этого года в Предгорном районе. В это время дежурили два двое инспектора дорожно-патрульной службы по городу Лермонтов. Правоохранители остановили машину «ВАЗ 2114».

Дело в том, что водитель легковушки вел себя подозрительно. Мужчина нагло игнорировал неоднократные требования об остановке машины. В итоге полицейским удалось задержать молодого человека.

Однако, тот оказал сопротивление правоохранителям. Во время конфликта один из них применил табельное оружие.

От полученного огнестрельного ранения водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Превышение должностных полномочий». В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что в рамках расследования следствие даст оценку действиям и сотрудников полиции, и пытавшего от них скрыться водителя.

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