В Пятигорске руководитель госучреждения ответит за хищение более 5 млн рублей

Уголовное дело передано в суд

Руководитель Пятигорской городской станции по борьбе с болезнями животных стал фигурантом уголовных дел.

Он обвиняется по статьям: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности».

По данным ведомства, с 2007 по 2020 год злоумышленник руководил госучреждением. Он фиктивно трудоустроил туда людей, которые фактически не работали и не выполняли служебные обязанности.

В табели учета рабочего времени им вносились заведомо ложные сведения об их нахождении на рабочих местах.

В итоге им похищены деньги учреждения путем получения зарплаты за фиктивно трудоустроенных лиц на общую сумму более 5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело направили в Пятигорский городской суд Ставрополья для дальнейшего рассмотрения.

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