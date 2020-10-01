На Ставрополье школьники болеют в соответствии с сезонным графиком

На Ставрополье тщательно отслеживается уровень заболеваемости школьников и учителей. Как заявили сегодня, 1 октября в министерстве образования региона, пока нет оснований для изменения графика учебного процесса и переноса каникул.

Также стало известно, что заболеваемость ставропольских школьников находится в зеленой зоне сезонных колебаний. Об этом сообщил министр образования края Евгений Козюра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников 1 октября рассказал, что в наших стационарах уже используются препараты против коронавирусной инфекции.

- Препараты работают, прежде всего, у пациентов которые нуждаются в стационарном лечении, - поделился он.

По словам Колесникова, эти «препараты вносятся в жизненно важный перечень лекарств». И в ближайшее время они поступят в аптеки нашего региона.