На Ставрополье школьники болеют в соответствии с сезонным графиком

На Ставрополье тщательно отслеживается уровень заболеваемости школьников и учителей. Как заявили сегодня, 1 октября в министерстве образования региона, пока нет оснований для изменения графика учебного процесса и переноса каникул.
Также стало известно, что заболеваемость ставропольских школьников находится в зеленой зоне сезонных колебаний. Об этом сообщил министр образования края Евгений Козюра.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников 1 октября рассказал, что в наших стационарах уже используются препараты против коронавирусной инфекции.
- Препараты работают, прежде всего, у пациентов которые нуждаются в стационарном лечении, - поделился он.
По словам Колесникова, эти «препараты вносятся в жизненно важный перечень лекарств». И в ближайшее время они поступят в аптеки нашего региона.