На Ставрополье задержан полицейский, застреливший «подозрительного» водителя

Машина убитого. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Следователи задержали сотрудника ДПС, застрелившего водителя во время задержания. Несчастный просто не отреагировал на требование полицейских остановить машину и получил единственную, но смертельную пулю.

— Сейчас следователь СКР задержал полицейского, стрелявшего в гражданина. По результатам проведения с его участием следственных действий будет решён вопрос о переквалификации инкриминируемых ему деяний. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Резонансная история произошла в городе Лермонтов 1 октября. Двое постовых несли обычную службу, когда заметили «подозрительного» автолюбителя. Мужчина проигнорировал требования служителей закона. Во время задержания его застрелили.

Что побудило сотрудника ДПС открыть огонь из табельного оружия до сих пор остается загадкой. Доподлинно известно, что водитель был убит сквозь стекло своего автомобиля, что практически исключает возможность оказания сопротивления. О наличии у него оружия ничего не известно. Однако мужчина мертв, а полицейский проходит по делу о превышении служебных полномочий.

Расследование продолжается.

ПОДРОБНОСТИ ИСТОРИИ

«Жесть, как в США»: ставропольские полицейские застрелили «подозрительного» водителя

Американская история по-ставропольски: двое полицейских застрелили «подозрительного» водителя. Когда мужчина попытался оказать сопротивление, один из правоохранителей применил табельное оружие. Однако, по мнению следователей, подобная кардинальная мера была излишней (подробности).