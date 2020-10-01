«Жесть, как в США»: ставропольские полицейские застрелили «подозрительного» водителя

Сотрудники ДПС застрелили «подозрительного» водителя при попытке оказать сопротивление. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Американская история по-ставропольски: двое полицейских застрелили «подозрительного» водителя. Когда мужчина попытался оказать сопротивление, один из правоохранителей применил табельное оружие. Однако, по мнению следователей, подобная кардинальная мера была излишней.

Убийство произошло в ночь на 1 октября 2020 года. Двое инспекторов ДПС проверяли машины в городе Лермонтов, когда заметили «подозрительного» водителя «четырнадцатой». Он не реагировал на приказ остановиться.

Когда машину все-таки удалось остановить, водитель попытался оказать сопротивление полицейским. Подробности в СКР не сообщают, однако именно в этот момент один из сотрудников произвел роковой выстрел из табельного оружия. Отметим, что информации о том, что убитый был вооружен, нет.

Простреленное стекло — через него прошла единственная смертельная пуля. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Как замечают пользователи соцсетей, на фото с места событий видно простреленное стекло автомобиля. И «совершенно неясно, как именно нарушитель мог оказывать сопротивление сквозь него». Как бы там ни было, выстрел оказался летальным. Нарушитель скончался в считанные минуты.

— Уголовное дело по факту превышения полномочий возбуждено в Ставропольском крае в отношении полицейских, которые при задержании применили табельное оружие и смертельно ранили водителя-нарушителя, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Следствие даст оценку и действиям полицейских и поступку водителя, чтобы сопоставить правонарушение и последовавшую реакцию. В МВД сообщили, что полиция Предгорного района проводит свою служебную проверку. Вероятно, участники инцидента вскоре могут лишиться званий и места в правоохранительных органах.

В соцсетях убийство вызвало широкий резонанс. Жители Ставрополья сравнили инцидент с действиями американских копов, которые, из-за разрешения на ношение оружия, часто стреляют в подозреваемых при любом неверном движении.

— Жесть, как в США, — пишут возмущенные люди. — Что он такого сделал, чтобы стрелять? Даже если был нетрезвый, даже если нарушил?! Страшно.

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